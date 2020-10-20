Ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів на 42 млн

Офіс генерального прокурора України повідомив колишньому заступнику міністра оборони про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів на 42 мільйони гривень.

Закупівлі проводилися з квітня по червень 2019 року, повідомляється на сайті ОГП.

За даними слідства, співробітники управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України закупили 11 тисяч бронежилетів, які не здатні захистити військовослужбовців від вогнепальної зброї.

"Колишній чиновник, знаючи про зазначені обставини, не вжилв заходів для неприйняття такої продукції, в результаті чого державі завдано збитків на 42 млн грн", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездіяльність військової влади, що спричинила тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, в умовах особливого періоду) КК.

Всього у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру восьми особам, шестеро з яких під час скоєння злочину були на керівних посадах в Міноборони.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.