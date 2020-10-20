Ексголові податкової Верланову повідомили про підозру, він назвав це "юридичним трешем"

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
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Верланову повідомили про підозру

Колишньому голові Державної податкової служби України повідомили про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

Про це поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора України. Ім'я колишнього чиновника не було названо.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що ексчиновник незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офісом великих платників податків ДПС України було донараховано рентну плату за користування надрами одного з найбільших металургійних комбінатів країни", – йдеться в повідомленні.

Водночас напередодні, 20 жовтня, колишній глава Державної податкової служби Сергій Верланов заявив в ефірі Громадського радіо, що СБУ збирається повідомити йому про підозру.

"Я ознайомився з постановою суду. Це питання не затримання, це питання пред'явлення підозри. Проаналізувавши цю інформацію, я звернувся до Офісу генпрокурора, щоб вони здійснили прокурорський нагляд у цій справі і не підписували підозру. Оскільки є питання до підслідності – зазначену категорію справ повинно розслідувати НАБУ", – розповів Верланов.

У своєму Telegram Верланов повідомив, що в Офісі генпрокурора не прислухалися до голосу здорового глузду й підписали завідомо необґрунтовану та політично мотивовану підозру, що пов'язана зі справою "АрселорМіттал".

"Дізнався про це, як завжди, з новин. Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків", – сказав Верланов.

Крім того, він назвав звинувачення на свою адресу абсолютно безпідставними.

"Вони є черговим прикладом юридичного трешу, що я скоро доведу. Захищатиму себе й ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу ", – повідомив ексглава ДПС.

Верланов прокоментував підозру

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