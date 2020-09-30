Ексдружина Грановського розповіла, як колишній чоловік двічі замовив її кілерам і відібрав дітей

Колишня дружина одеського бізнесмена Олександра Грановського Леа Доміні шість років бореться за право бачитися зі спільними дітьми і продовжує розкривати злочинні схеми колишнього чоловіка.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. За словами жінки, методи її колишнього чоловіка більше нагадують кримінальну хроніку, ніж цивілізовані стосунки.

"Ви знаєте, я вже за 5-6 років стільки пройшла, і кілерів навіть двічі наймали. Одного разу "вийшло" товариство афганців. Кажуть хлопці, мене замовили: один єврей заплатив 100 тисяч, обіцяв 5 мільйонів", – розповіла Доміні.

Одеський бізнесмен Олександр Грановський, відомий зв'язками з родиною Януковича і непрозорими схемами приватизації комунального майна, зараз перебуває в міжнародному розшуку.

Скандал з його розлученням розгорівся ще в 2015 році, коли Доміні відпочивала з дітьми та майбутнім новим чоловіком. Тоді Грановський із двома десятками охоронців силою забрав усіх п'ятьох дітей у матері.

Коли подружжя офіційно розірвало шлюб, майно і дітей вони розділили за шлюбним договором.

"Вона підписала контракт, згідно з яким відмовилася від усього, що на ній було записано. З умовою, що вона залишає собі тільки дітей і дім", – розповів нинішній чоловік Доміні турецький бізнесмен Шараф Доміні.

У новому шлюбі жінка народила ще одну дитину.

Однак конфлікт із колишнім чоловіком не припинився. У жовтні 2016 року в її будинку Грановський з озброєною охороною влаштував бійку.

Крім того, він виграв в Україні суди за право опіки над дітьми. Адвокат Доміні Дмитро Кушнаренко назвав рішення суду абсурдним.

"Судом було встановлено, що діти повинні жити в будинку, який на праві власності належить Грановській, але повинні проживати з батьком. В одному будинку, але діти проживають з батьком", – розповів адвокат.

Після цього в поліції з'явилося кримінальне провадження щодо ексдружини Грановського і її оголосили в розшук.

"Фабула справи взагалі невідома. Ця схема не нова, але я можу з абсолютною впевненістю стверджувати, що без якоїсь третьої сили або так званої сильної руки, ніхто б цього не робив", – зазначив Кушнаренко.

Зі свого боку Доміні ініціювала слідство проти колишнього чоловіка в Ізраїлі. Слідчі встановили, що Грановський із партнерами придбали відому в Ізраїлі фірму "Віллі фуд". Гроші, які були у неї на рахунках, а також кредитні кошти інвестували в Україну в неіснуюче майно.

Гучне розслідування вивело на підставних власників бізнесу Григорія Гуртового і Йосипа Шнеєрсона. Вони пішли на співпрацю зі слідством і отримали по три роки ув'язнення. Місце перебування ж Грановського невідомо.

Зараз Доміні веде відеоблог і розповідає про злочинні схеми колишнього чоловіка. Насамперед це вкрадений у міста Одеса аеропорт, кілька комунальних готелів та баз відпочинку, віджата у Януковича фірма "Тедіс" – монополіст із продажу сигарет в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина одеського бізнесмена Олександра Грановського Леа Доміні розповіла, що її колишній чоловік відібрав п'ятьох дітей і звинуватив її у привласненні 20 млн доларів.

Після п'яти років протистояння зі своїм ексчоловіком Лея Доміні (колишня Грановська) почала активно розповідати про бізнес і схеми Олександра Грановського, його партнера Бориса Кауфмана і головного рабина Одеси Авраама Вольфа.