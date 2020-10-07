У Полтаві сталася масштабна ДТП із п'ятьма автомобілями. Відео зіткнення

У Полтаві 6 жовтня біля ТРЦ "Екватор" відбулася ДТП за участю п'яти автомобілів.

Аварія трапилася близько 18:00 на вул. Ковпака. Місцевий портал "Полтавщина" пише, що водія червоного Opel деблокували рятувальники. Він у важкому стані в лікарні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією прессекретаря патрульної поліції Полтавщини Руслана Візничого, в одному з автомобілів перебувала 6-річна дівчинка. Дитина не постраждала.

На записі зіткнення з камери відеоспостереження видно, що водій чорного автомобіля Audi A8, рухаючись Супруновським шляхопроводом, на швидкості врізався в чорну машину Toyota, потім – в Opel та зелений ВАЗ 2106, а також зачепив ще однин чорний Chevrolet Aveo.

За інформацією "Полтавщини", водій Audi A8 – 38-річний Юрій Ситник, який фігурував у справі загибелі відеооператора Дениса Руденка. У побитті Руденка тоді підозрювалася кілька осіб. Ім'я одного з фігурантів згадувалося в апеляційній скарзі, де Ситник просив скасувати арешт на мобільний телефон, який вилучили на обшукові.

Також під час обшуку правоохоронці вилучили три пакети з кристалічною речовиною.

Слідчий вважав, що до побиття відеооператора причетна дружина загиблого. Але офіційно підозру в побитті Руденка оголосили тільки одній людині – Георгію Полонському, а про Юрія Ситника в справі більше не згадувалося.

Відео з місця ДТП:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсонській області 25-річний патрульний поліцейський, молодший лейтенант Анатолій Киртока, загинув у ДТП.