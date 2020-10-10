Найманці РФ на Донбасі знову порушили перемир'я: ЗСУ не відкривали вогонь у відповідь

Дар'я Дурова Розслідування 17:33, 10.10.2020 Оновлено: 17:37, 10.10.2020

На Донбасі в суботу, 10 жовтня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців за добу не було. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції Об'єднаних сил. Дані наведені станом на 17:00.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Водяне противник здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Ворожі постріли не ставили під загрозу життя та здоров'я українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У штабі ООС підкреслили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами України.

"Воїни стійко виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони", – сказано в повідомленні.

Військові додали, що українські захисники не втрачають пильності й готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.

Вечірнє зведення ООС.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, під час дії режиму припинення вогню війська Росії на Донбасі не припинили посилювати бойові позиції та поповнення арсеналів.

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