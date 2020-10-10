Найманці РФ на Донбасі знову порушили перемир'я: ЗСУ не відкривали вогонь у відповідь

На Донбасі в суботу, 10 жовтня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців за добу не було. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції Об'єднаних сил. Дані наведені станом на 17:00.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Водяне противник здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Ворожі постріли не ставили під загрозу життя та здоров'я українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У штабі ООС підкреслили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами України.

"Воїни стійко виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони", – сказано в повідомленні.

Військові додали, що українські захисники не втрачають пильності й готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника.

Як писав OBOZREVATEL, під час дії режиму припинення вогню війська Росії на Донбасі не припинили посилювати бойові позиції та поповнення арсеналів.