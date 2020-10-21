До вбивства Христини Пьянової причетна тільки її мати – прокуратура

Крім матері, до вбивства 13-річної Христини Пьянової під Харковом ніхто не причетний.

Про це за результатами попереднього розслідування повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише медіагрупа " Об'єктив".

Раніше повідомлялося, що на момент вбивства дівчинки в будинку було щонайменше чотири особи: мати Тетяна, сама дівчинка, брат Тетяни Антон і брат Христини Олексій. Також камери відеоспостереження зафіксували ще одного чоловіка.

Сусіди розповіли журналістам, що в будинку, де жила вбивця і загибла дівчинка, проживали ще й родичі жінки. При цьому назвали сім'ю "неблагополучною".

"Їх там було завжди багато... Там один брат, якого вбили. Потім брат – він п'є. Ну, хороший такий, позитивний. Один брат – глухонімий [Антон]. Батьки – п'ють. Бідність завжди у них була. Навіть говорили, що хтось набрав кредитів і будинок під заставою був, хотіли забрати", – розповіла сусідка убитої.

Одна зі знайомих Тетяни Пьянової заявила, що винуватцями вбивства можуть бути родичі-чоловіки, які постійно знущалися з матері та дівчинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL :