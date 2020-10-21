До вбивства Христини Пьянової причетна тільки її мати – прокуратура
Крім матері, до вбивства 13-річної Христини Пьянової під Харковом ніхто не причетний.
Про це за результатами попереднього розслідування повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише медіагрупа " Об'єктив".
Раніше повідомлялося, що на момент вбивства дівчинки в будинку було щонайменше чотири особи: мати Тетяна, сама дівчинка, брат Тетяни Антон і брат Христини Олексій. Також камери відеоспостереження зафіксували ще одного чоловіка.
Сусіди розповіли журналістам, що в будинку, де жила вбивця і загибла дівчинка, проживали ще й родичі жінки. При цьому назвали сім'ю "неблагополучною".
"Їх там було завжди багато... Там один брат, якого вбили. Потім брат – він п'є. Ну, хороший такий, позитивний. Один брат – глухонімий [Антон]. Батьки – п'ють. Бідність завжди у них була. Навіть говорили, що хтось набрав кредитів і будинок під заставою був, хотіли забрати", – розповіла сусідка убитої.
Одна зі знайомих Тетяни Пьянової заявила, що винуватцями вбивства можуть бути родичі-чоловіки, які постійно знущалися з матері та дівчинки.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 в Харкові.
При цьому вона кидалася на поліцейських. У гонитві брали участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті знаходилася голова дочки-підлітка неадекватної жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив в поліцію.
Вбивцею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна Пьянова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало і сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була осудною і від неї ніхто такого не очікував.
Прощання з 13-річною Христиною відбулося в Подвірках 5 травня. Дівчинку поховали в білій весільній сукні. У мережі з'явилося відео похорону.