"ДНР" намагалися створити ще 2006 року: ветеран АТО нагадав про плани сепаратистів на сім областей України

Збір підписів за створення в Україні так званої автономної Донецької федеративної республіки було розпочато ще 13 листопада 2006 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook нагадав ветеран війни на Донбасі Владислав Метельський. Зазначається, що сепаратисти тоді збирали підписи прямо на центральній площі Донецька.

"Багато громадян у Донецьку досі вважають, що терористична організація "ДНР" з'явилася в противагу Майдану 2014 року, проте вони помиляються. Організація "Донецька республіка" була створена 2005 року, а вже 2006 року в Донецьку її представники збирали підписи за створення автономної Донецької федеративної республіки", – написав Метельський.

Він розповів, що до складу цієї "республіки" повинні були увійти Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська та Харківська області України.

Ветеран АТО також поділився скриншотом статті про збір підписів:

Нагадаємо:

Незаконний референдум про самостійність так званих ЛНР і ДНР на захоплених окупантами територіях Донецької та Луганської областей було проведено шість років тому, 11 травня 2014 року.

Псевдореферендум пройшов нелегітимно, з безліччю порушень, він суперечив Конституції і не був визнаний Україною та цивілізованим світом.

Як писав OBOZREVATEL, 5 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські окупаційні війська на Донбасі продовжили нарощувати боєздатність з'єднань і частин своїх першого (Донецьк) і другого (Луганськ) армійських корпусів, приводячи війська в повну бойову готовність.