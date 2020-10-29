Дипломат пояснив, чи можуть залучити миротворців ООН на Донбас

Введення миротворчого контингенту Організації об’єднаних націй на Донбас – не фантастична ідея, однак навіть за її реалізації миротворці мали би на цій території дуже обмежені "повноваження".

Таку думку в інтерв’ю "Укрінформу" висловив австрійський дипломат, співпрезидент Віденського центру ICEUR Мартін Сайдік. Зауважимо, що протягом 4,5 року він був спецпредставником чинного глави ОБСЄ в Україні і в ТКГ, намагаючись привести до спільного знаменника позиції України і РФ на мирних переговорах у Мінську, але залишив цю посаду на початку 2020 року і перейшов на аналітичну роботу.

"Що стосується участі ООН у вирішенні конфлікту на Донбасі, то хотілося б підкреслити, що за вказаним планом ця участь є досить обмеженою. В основному йдеться про цивільні сили ООН – зокрема, і про поліцейську місію, основним завданням якої було б забезпечення безпеки у проведенні виборів відповідно до стандартів ОБСЄ", – пояснив дипломат.

На його переконання, Мінські домовленості є хорошим документом, на основі якого, а також за наявності відповідної політичної волі, можна було б вирішити ситуацію на Донбасі.

"Не можна забувати, що в його розробленні взяли участь троє президентів, а також федеральний канцлер Ангела Меркель. Про конкретні шляхи імплементації Мінських домовленостей досі були і є різні думки. Тому виникли вимоги створити чітку "дорожню карту" їхньої реалізації", – підкреслив Сайдік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в питанні розміщення миротворчого контингенту на Донбасі "гне" свою лінію, щоб заморозити на довгі роки конфлікт, а наявність миротворців ООН лише вздовж лінії розмежування з ОРДЛО, як хоче РФ, не приведе до стабілізації ситуації. Таку думку висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій ООН і операцій багатонаціональних коаліційних сил у різних країнах Владислав Волошин.