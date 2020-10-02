Для держдачі Венедіктової міняли закон: у Держуправлінні справами виправдалися екскурсіями

Зміни в законодавстві, після яких генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в'їхала в державну резиденцію в Пущі-Водиці, були потрібні для "проведення екскурсій" і "громадських та культурно-мистецьких заходів".

Таку заяву зробила пресслужба Державного управління справами на запит "Української правди". У матеріалі видання зазначається, що в ДУС не відповіли, хто, відповідно до закону, має право користуватися резиденцією.

Також у відомстві не сказали, на якій підставі там жила генпрокурорка. У Держуправлінні запевнили, що ці питання не належать до компетенції відомства. Запит журналістів переправили безпосередньо в комплекс відпочинку "Пуща-Водиця".

Як пояснили в ДУС, перелік об'єктів, яким надано статус державних резиденцій і державних дач, а також порядок користування ними затверджено постановою Кабміну від 19 січня 1994 року №18 "Про державні резиденції та державні дачі" (з обмеженим доступом).

"Постановою Кабінету міністрів України від 19 червня 2020 року №506... з метою, зокрема, забезпечення проведення екскурсій на таких об'єктах, а також громадських і культурних заходів було внесено зміну до вищезгаданої постанови", – йдеться у відповіді пресслужби.

У Держуправлінні пояснили зміни закону для держдачі в Пущі-Водиці. УП

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