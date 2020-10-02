Для держдачі Венедіктової міняли закон: у Держуправлінні справами виправдалися екскурсіями
Спеціально для Венедіктової Кабінет міністрів випустив постанову про можливість проживання в держрезиденції "Пуща-Водиця"
Вона переїхала туди з родиною в червні 2020 року
Зміни в законодавстві, після яких генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в'їхала в державну резиденцію в Пущі-Водиці, були потрібні для "проведення екскурсій" і "громадських та культурно-мистецьких заходів".
Таку заяву зробила пресслужба Державного управління справами на запит "Української правди". У матеріалі видання зазначається, що в ДУС не відповіли, хто, відповідно до закону, має право користуватися резиденцією.
Також у відомстві не сказали, на якій підставі там жила генпрокурорка. У Держуправлінні запевнили, що ці питання не належать до компетенції відомства. Запит журналістів переправили безпосередньо в комплекс відпочинку "Пуща-Водиця".
Як пояснили в ДУС, перелік об'єктів, яким надано статус державних резиденцій і державних дач, а також порядок користування ними затверджено постановою Кабміну від 19 січня 1994 року №18 "Про державні резиденції та державні дачі" (з обмеженим доступом).
"Постановою Кабінету міністрів України від 19 червня 2020 року №506... з метою, зокрема, забезпечення проведення екскурсій на таких об'єктах, а також громадських і культурних заходів було внесено зміну до вищезгаданої постанови", – йдеться у відповіді пресслужби.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
генеральна прокурорка Ірина Венедіктова ще в червні 2020 року переїхала із сім'єю жити в резиденцію президента України в Пущі-Водиці.
1 жовтня Венедіктова визнала, що проживає в державній резиденції, і заявила про намір незабаром її покинути.
Раніше стало відомо, що заселитися в резиденцію генпрокурорці було дозволено окремою постановою Кабміну.
Резиденція являє собою двоповерховий особняк з особистим озером на задньому дворі та тенісним кортом.
Журналісти заявили, що Венедіктова взяла дачу в оренду за суму, яка вдвічі менша, ніж це передбачено Державним управлінням справами.