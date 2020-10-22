Державний рекет: силовики "наїхали" на бізнесменів із Дніпра

Бізнес-війна і дії силовиків практично паралізували реконструкцію й модернізацію залізничних колій в Україні, а велике підприємство – Дніпропетровський стрілочний завод – зіткнулося із серйозними проблемами.

Про це стало відомо внаслідок розслідування OBOZREVATEL. Виявилося, що кримінальне провадження було відкрито правоохоронцями ще в листопаді 2018 року.

Причому, за інформацією нашого джерела, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) став рапорт оперативного співробітника підрозділу "К" Служби безпеки України та експертний висновок ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" з міста Кременчук, який був зроблений з ініціативи зареєстрованого ще в Луганську ТОВ "Альфа-Метал-Компані". Цей висновок, як з'ясувалося, згодом, виявився "лівим".

Ініціатор зриву тендерів, за інформацією інсайдерів, вибрав таку тактику, щоб змусити залізничне відомство працювати з "потрібною фірмою", а конкурентів (АТ "Дніпропетровський стрілочний завод") нейтралізувати.

"Силовики вирішили нагнути за звичною схемою: підконтрольна їм компанія почала зривати тендери на поставку клем, потім пішов вал брудних публікацій у ЗМІ. І ось картинка готова. Але дніпровський завод не став поступатися ринком клем луганській компанії, сходити з дистанції або грати за корупційними правилами. Тоді в хід пішла "важка артилерія". Відкрили кримінальне провадження", – розповіло джерело OBOZREVATEL.

Однак уже наступного року провадження за фактом поставок нібито неякісної продукції було закрито через відсутність складу злочину. Проте, після чергових безплідних спроб змусити дніпровське підприємство працювати "за новими правилами" кримінальне провадження відновили. Продукція заводу була арештована, керівництву оголошено підозру.

Повністю прочитати першу частину розслідування можна тут.