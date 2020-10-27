ДБР завершило розслідування закупівлі неякісних бронежилетів у Міноборони на 42 млн грн

Завершено розслідування закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів чиновниками Міністерства оборони України на 42 мільйони гривень.

Як повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань, вказана продукція втратила свої куленепробивні властивості.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства оборони України закупили неякісні бронежилети марки "Корсар Мзс-1-4", які не відповідають технічним вимогам і прострілюється. Водночас посадові особи Міноборони і представники компанії постачальника знали, що за умови намокання (дощування) в бронежилетах змінюється молекулярна структура кевлару і він втрачає свої куленепробивні властивості", – зазначили в ДБР.

У результаті державному бюджету було завдано збитків майже на 42 мільйони гривень.

В Офісі генпрокурора уточнили, що під час досудового розслідування було проведено 43 обшуки, під час яких неякісні бронежилети вилучили.

"Під час слідчого експерименту з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань було встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класів захисту", – пояснили в ОГП.

Також проведено 13 судових експертиз, результати яких показали, що понад 70% продукції прострілюється.

Раніше OBOZREVATEL писав, що колишньому заступнику Міноборони було повідомлено про підозру у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.

Усього у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру восьми особам, шестеро з яких під час скоєння злочину були на керівних посадах у Міноборони.