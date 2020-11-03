Чорновол викликали у ДБР на допит ще по одній справі Майдану
Раніше активістці вручили підозру у причетності до навмисного вбивства під час підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році
Ще одне провадження ДБР відкрило через її автомат
Чорновол перебуває під особистим зобов’язанням: їй заборонено спілкуватися зі свідками та відвідувати колишній офіс Партії регіонів
Екснардепку Тетяну Чорновол викликали на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР) ще в одній справі Майдану.
Відповідний документ активістка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. Їй необхідно з’явитися у ДБР 17 листопада о 14.00 до слідчого першого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 рр., Ковальчука.
Як йдеться в документі, Чорновол викликали в якості свідка по одній зі справ Майдану.
"Переслідування активістів Майдану продовжується. ДБР викликає мене на допит в ще одній справі за Майдан. Якщо штурм Партії Регіонів окремо, то ця за Київраду чи машину прослушки СБУ? Чи може за зупинку кортежу Януковича чи візит до Медведчука? Справа свіженька порушена на початку жовтня..." – написала активістка.
Вона додала, що справу щодо офісу Партії Регіонів, фігуранткою якої вона є, ДБР вже буде передавати до суду.
Як писав OBOZREVATEL:
10 квітня співробітники ДБР прийшли з обшуком до Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів.
Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її будинку 10 квітня.
У кінці квітня суд змінив їй запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт.
Крім того, 24 травня Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – про її автомат.
За її словами, суть справи в тому, що автомат здобутий у бою її чоловіком при звільненні Маріуполя, а значить – нелегально.