Чорновол викликали у ДБР на допит ще по одній справі Майдану

Екснардепку Тетяну Чорновол викликали на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР) ще в одній справі Майдану.

Відповідний документ активістка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook. Їй необхідно з’явитися у ДБР 17 листопада о 14.00 до слідчого першого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 рр., Ковальчука.

Як йдеться в документі, Чорновол викликали в якості свідка по одній зі справ Майдану.

"Переслідування активістів Майдану продовжується. ДБР викликає мене на допит в ще одній справі за Майдан. Якщо штурм Партії Регіонів окремо, то ця за Київраду чи машину прослушки СБУ? Чи може за зупинку кортежу Януковича чи візит до Медведчука? Справа свіженька порушена на початку жовтня..." – написала активістка.

Вона додала, що справу щодо офісу Партії Регіонів, фігуранткою якої вона є, ДБР вже буде передавати до суду.

Як писав OBOZREVATEL: