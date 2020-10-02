ДБР відзвітувало про розслідування катастрофи Ан-26: тіла почали видавати рідним

Борис Бондар Розслідування 16:13, 2.10.2020 Оновлено: 16:58, 2.10.2020

Державне бюро розслідувань розповіло про розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи військового літака Ан-26 в Харківській області, вказавши, зокрема, що 2 жовтня тіла загиблих почали видавати родичам.

Про хід розслідування повідомила пресслужба ДБР. Там відзначили, що допитали понад 60 свідків.

Також у бюро розповіли, що отримали низку документів від різних організацій і установ, що стосуються льотної придатності Ан-26, терміну його служби, ремонту двигунів, модернізації та переобладнання тощо.

Крім того, було призначено і проведено низка генетико-молекулярних експертиз.

Слідчі бюро ініціювали проведення аудиторами Державної аудиторської служби України перевірок у командуванні Повітряних сил ЗС України, в/ч А4104, Харківському національному університеті Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, ВАТ "Мотор Січ", ДП "Завод 410 ГА", ДП "Антонов" з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію польотів Ан-26.

У Печерський суд Києва подано 9 клопотань про накладення арешту на майно та 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів Міноборони, підприємств і державних установ, що стосуються модернізації, обслуговування і експлуатації літака.

Також призначено експертизу вибухових речовин і продуктів вибуху на предмет наявності вибухових пристроїв або речовин на борту літака, які могли призвести до вибуху або пожежі після зіткнення з землею.

Слідчі бюро зажадали відео з радарів Харківського аеропорту, провели огляд і виготовлення дубліката касети записи розмов екіпажу літака Ан-26, які вилучені з бортового самописця літака.

У ДБР нагадали, що кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і правоохоронних органів щодо авіакатастрофи літака Ан-26. Він порушив питання виплат сім'ям загиблих у результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

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