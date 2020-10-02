ДБР відзвітувало про розслідування катастрофи Ан-26: тіла почали видавати рідним
Державне бюро розслідувань розповіло про розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи військового літака Ан-26 в Харківській області, вказавши, зокрема, що 2 жовтня тіла загиблих почали видавати родичам.
Про хід розслідування повідомила пресслужба ДБР. Там відзначили, що допитали понад 60 свідків.
Також у бюро розповіли, що отримали низку документів від різних організацій і установ, що стосуються льотної придатності Ан-26, терміну його служби, ремонту двигунів, модернізації та переобладнання тощо.
Крім того, було призначено і проведено низка генетико-молекулярних експертиз.
Слідчі бюро ініціювали проведення аудиторами Державної аудиторської служби України перевірок у командуванні Повітряних сил ЗС України, в/ч А4104, Харківському національному університеті Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, ВАТ "Мотор Січ", ДП "Завод 410 ГА", ДП "Антонов" з питань витрачання державних коштів на утримання, обслуговування, ремонт, модернізацію, проведення регламентних робіт, а також організацію польотів Ан-26.
У Печерський суд Києва подано 9 клопотань про накладення арешту на майно та 9 клопотань про тимчасовий доступ до оригіналів документів Міноборони, підприємств і державних установ, що стосуються модернізації, обслуговування і експлуатації літака.
Також призначено експертизу вибухових речовин і продуктів вибуху на предмет наявності вибухових пристроїв або речовин на борту літака, які могли призвести до вибуху або пожежі після зіткнення з землею.
Слідчі бюро зажадали відео з радарів Харківського аеропорту, провели огляд і виготовлення дубліката касети записи розмов екіпажу літака Ан-26, які вилучені з бортового самописця літака.
У ДБР нагадали, що кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився, коли заходив на посадку.
Унаслідок цього 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що в лівого двигуна Ан-26 був перевищений термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту Ан-26.
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака в Чугуєві.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.
На місці катастрофи літака спорудили імпровізований меморіал.
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