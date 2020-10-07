"Чорні скриньки" Ан-26 остаточно розшифровано: названо причину катастрофи

Технічною причиною падіння війського літака Ан-26Ш під Чугуєвом ймовірно стала відмова у роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також було виявлено грубі порушення, як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів загалом.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр України Олег Уруський, який очолив урядову слідчу комісію. Він додав, що повністю вдалося дешифрувати бортові самописці.

"Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ВКМ" (вимірювач крутного моменту). Це трапилося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна", – сказав він.

Також Уруський підкреслив, що за результатами дешифрування "чорних скриньок" повністю відновлено шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

"Наразі Урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області, продовжує свою роботу", – додав чиновникю

Він пояснив, що Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів і, орієнтовно, після 15 жовтня очікується розпочати процес виплат компенсацій сім’ям загиблих.

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