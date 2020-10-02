Було випущено закрилки: льотчик-випробувач назвав особливість, через яку міг упасти Ан-26 ЗСУ

Льотчик-випробувач, полковник ВПС України Олександр Лиходід припускає, що катастрофа військового Ан-26 могла трапитися, зокрема, через людський фактор.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він розповів про технічні особливості цього типу літаків.

За словами Лиходіда, у цій ситуації могла накластися відмова роботи агрегатів або двигуна на людський фактор. Водночас він додав, що така відмова є не критичною і з нею справляються навіть курсанти 4-го курсу.

"З ухваленням рішень (пов'язано те, що трапилося). Чому потрібно було виконувати посадку саме так? Я знаю Ан-26, я знаю, як там усе може бути в аеродинаміці, у динаміці польоту. Очевидно, було випущено закрилки. Але в деяких випадках із цим потрібно бути дуже обережним, тому що, крім підйомної сили, вони дають ще великий опір", – розповів полковник.

Лиходід зазначив, що в такі моменти бувають ситуації, коли льотчику не вистачає ані зусиль, ані відхилення рулів, щоб вирівняти літак.

"Під час випуску закрилків у посадковому положенні ефективність керма маленька. Відразу збільшується опір, падає швидкість. Що їм робити? Два виходи: або штурвал від себе давати, але тут земля в 100 метрах, або додавати тягу двигунам. Один на малому газі, додаємо – мало. А тільки вони додали, їх починає повертати і швидкість продовжує падати", – пояснив експерт.

У такому разі, зазначив він, швидкість падає і літак звалюється, він стає некерованим. Льотчик додав, що це тільки теорія, а як було насправді – він не знає.

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