Було випущено закрилки: льотчик-випробувач назвав особливість, через яку міг упасти Ан-26 ЗСУ
Полковник ВПС вважає, що, крім технічної несправності, міг мати місце і людський фактор
Він докладно розповів, як це могло трапитися
Льотчик-випробувач, полковник ВПС України Олександр Лиходід припускає, що катастрофа військового Ан-26 могла трапитися, зокрема, через людський фактор.
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він розповів про технічні особливості цього типу літаків.
За словами Лиходіда, у цій ситуації могла накластися відмова роботи агрегатів або двигуна на людський фактор. Водночас він додав, що така відмова є не критичною і з нею справляються навіть курсанти 4-го курсу.
"З ухваленням рішень (пов'язано те, що трапилося). Чому потрібно було виконувати посадку саме так? Я знаю Ан-26, я знаю, як там усе може бути в аеродинаміці, у динаміці польоту. Очевидно, було випущено закрилки. Але в деяких випадках із цим потрібно бути дуже обережним, тому що, крім підйомної сили, вони дають ще великий опір", – розповів полковник.
Лиходід зазначив, що в такі моменти бувають ситуації, коли льотчику не вистачає ані зусиль, ані відхилення рулів, щоб вирівняти літак.
"Під час випуску закрилків у посадковому положенні ефективність керма маленька. Відразу збільшується опір, падає швидкість. Що їм робити? Два виходи: або штурвал від себе давати, але тут земля в 100 метрах, або додавати тягу двигунам. Один на малому газі, додаємо – мало. А тільки вони додали, їх починає повертати і швидкість продовжує падати", – пояснив експерт.
У такому разі, зазначив він, швидкість падає і літак звалюється, він стає некерованим. Льотчик додав, що це тільки теорія, а як було насправді – він не знає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Глава урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною аварії Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.