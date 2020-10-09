Біля берегів Криму сталася кораблетроща. Відео та фото

У тимчасово окупованому Криму в селищі Новий Світ в результаті сильного шторму на берег викинуло дерев'яну шхуну "Гулена".

Про це повідомило видання "Новини Криму". Багато років судно доставляло туристів до знаменитого Царського пляжу в Новому Світі.

За словами власника шхуни В'ячеслава Савєлічєва, плавзасіб стояв на рейді, коли кілька хвиль висотою близько чотирьох метрів розірвали трос.

"Протягом декількох хвилин її викинуло на берег. Намагалися штовхати, але судно 14 тонн, власними силами нічого не могли зробити. МНС приїжджали, провели демонтаж паливних баків, щоб не було розливу палива в воду", – розповів Савєлічєв.

Він додав, що судно підлягає відновленню. Потрібно буде підлатати борти, які отримали пробоїни в результаті удару об каміння.

Потім шхуну великотоннажним морським транспортом відбуксують до бухти Капсель, де її відремонтують.

Шхуну "Гулена" викинуло на берег. crimea-news.com

"Гулену" побудували в 2007 році в Коктебелі. Потім вона вже встигла попрацювати в Новому Світі, Сочі, Ялті та два роки стояла в Севастополі.

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