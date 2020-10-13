Бігус видав розслідування про "касу" Шарія: блогер пообіцяв позов до суду

Журналіст Денис Бігус оприлюднив розслідування, згідно з яким партія блогера Анатолія Шарія нібито проплачує піар на українських телеканалах і проводить мільйони по "чорній касі".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з посиланням на листування партійців, отриману від своїх джерел (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, було оприлюднено повідомлення з Telegram-чатів, які приписують структурі Шарія. Там, за словами Бігуса, фігурує сам блогер, його дружина Ольга, а також ряд прихильників, які теж нібито в курсі переказів круглих сум грошей.

Люди в листуванні домовлялися про перекази за рекламу партії, винагороди за нібито побиття членів політсили.

Також, за інформацією журналістів, все неофіційні витрати на діяльність проекту Шарія схвалює Анжела Василівна Ларкіна – керівник ряду підприємств, за якими стоїть бренд "БРСМ-Нафта".

Відповідно до офіційного звіту, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1 168 653 гривень "пожертвувань". З них на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень. Однак, відповідно до неофіційної звітності, отриманої від джерел, тільки за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 мільйона гривень.

Розслідувачі стверджують, що Ларкіна відправляє гроші готівкою в офіси партії, або вирішує, яким іншим способом передавати гроші в їх представництва.

З оприлюдненого листування випливає, що співробітників політичної сили нібитонавіть зобов'язують користуватися бензином "БРСМ-Нафти", хоча вони не хочуть цього робити через погану якість палива.

Бігус запевнив, що сумнівів в достовірності інформації, отриманої від джерел, немає. За словами журналіста, в листуванні і звітах є персональні дані партійців, номери їх банківських карт і інша конфіденційна інформація, якої немає у відкритому доступі.

Розслідувачі розповіли, що всі докази, які їм вдалося зібрати, вони передали правоохоронцям.

Реакція Шарія

Анатолій Шарій відреагував на оприлюднене розслідування і назвав його "намальованою нісенітницею". Блогер пообіцяв подати позов до суду на програму.

"Без найменшого сумніву, ми подаємо до суду на цю намальовану нісенітницю з розповідями про чорні каси. Тут без варіантів, раніше хоч намагалися, а тепер дійшло до табличок на екрані і озвучування своїм голосом намальованих на екрані мультяшних коментів", – написав Шарій у своєму Telegram-каналі.

Блогер вважає, що "для чергового вкидання" журналістів найняв Офіс президента. Ймовірним замовником розслідування Шарій назвав Андрія Смирнова.

"Я так розумію, обсерного мега-розслідування про "віллу Шарія" здалося мало і тих же людей Офіс президента найняв для чергового вкидання. Я розумію, що раніше був Кирюша Тимошенко, сьогодні замовник, ймовірно, Андрій Смирнов", – додав Шарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, журналісти проекту "Слідство.інфо" з'ясували, що блогер Анатолій Шарій володіє віллою на морському узбережжі неподалік від Барселони (Іспанія), ринкова вартість якої може досягати мільйона євро. При цьому сам Шарій заявив, що насправді вілла коштує 3 мільйони євро.