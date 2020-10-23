Батько загиблого під Зайцевим розвідника подав позов проти Зеленського

Марина Ліснічук Розслідування 14:52, 23.10.2020 Оновлено: 15:03, 23.10.2020

Сергій Журавель, батько загиблого під Зайцевим українського розвідника Ярослава Журавля, подав позов проти президента України Володимира Зеленського, звинувативши його у перевищенні службових повноважень.

Позовні матеріали він спрямував до Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора. Про це чоловік сповістив на сторінці у Facebook під ніком Остап Підкова.

Зокрема, батько розвідника зазначає, що Зеленський на посту верховного головнокомандувача і президента України "заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого в Донецькій області.

"Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру", – написав Журавель.

Він вимагає розпочати досудове розслідування за статтею "перевищення військовою службовою особою влади та повноважень". Зауважимо, що її санкція передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

"Я не боюся, і піду до кінця, заради справедливості", – підкреслив Журавель.

Позовна заява
Facebook Остапа Підкови
Копія документа
Facebook Остапа Підкови
Позов Сергія Журавля
Facebook Остапа Підкови
Скриншот посту
Facebook Остапа Підкови

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російські окупаційні війська вчинили підступно, розстрілявши евакуаційну групу на Донбасі, в яку входив сержант. Він загинув під час спроби евакуації тіла свого командира Дмитра Красногрудя.

  • З Ярославом Журавлем попрощалися на Дніпропетровщині, у нього залишилися батьки, дружина, двоє дітей. Цього року герою виповнилося б 40 років.

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