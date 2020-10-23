Батько загиблого під Зайцевим розвідника подав позов проти Зеленського
Сергій Журавель, батько загиблого під Зайцевим українського розвідника Ярослава Журавля, подав позов проти президента України Володимира Зеленського, звинувативши його у перевищенні службових повноважень.
Позовні матеріали він спрямував до Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора. Про це чоловік сповістив на сторінці у Facebook під ніком Остап Підкова.
Зокрема, батько розвідника зазначає, що Зеленський на посту верховного головнокомандувача і президента України "заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого в Донецькій області.
"Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру", – написав Журавель.
Він вимагає розпочати досудове розслідування за статтею "перевищення військовою службовою особою влади та повноважень". Зауважимо, що її санкція передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.
"Я не боюся, і піду до кінця, заради справедливості", – підкреслив Журавель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
сержант Ярослав Журавель, командир відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти загинув у результаті обстрілу 13 липня біля н. п. Зайцеве на Донбасі.
Російські окупаційні війська вчинили підступно, розстрілявши евакуаційну групу на Донбасі, в яку входив сержант. Він загинув під час спроби евакуації тіла свого командира Дмитра Красногрудя.
З Ярославом Журавлем попрощалися на Дніпропетровщині, у нього залишилися батьки, дружина, двоє дітей. Цього року герою виповнилося б 40 років.