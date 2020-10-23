Батько загиблого під Зайцевим розвідника подав позов проти Зеленського
Сержант Ярослав Журавель загинув 13 липня, рятуючи командира від обстрілу російськими окупантами на Донбасі
Його батько зазначив, що президент "заборонив підрозділам ОС проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого
Він також звинуватив його в "перевищенні військовою службовою особою влади та повноважень"
Сергій Журавель, батько загиблого під Зайцевим українського розвідника Ярослава Журавля, подав позов проти президента України Володимира Зеленського, звинувативши його у перевищенні службових повноважень.
Позовні матеріали він спрямував до Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора. Про це чоловік сповістив на сторінці у Facebook під ніком Остап Підкова.
Зокрема, батько розвідника зазначає, що Зеленський на посту верховного головнокомандувача і президента України "заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого в Донецькій області.
"Я не пробачу тим, хто завдяки популізму і некомпетентним діям став причиною загибелі мого сина. Не пробачу тим, хто ставить під загрозу життя наших військовослужбовців, під прикриттям "прагнення до миру", – написав Журавель.
Він вимагає розпочати досудове розслідування за статтею "перевищення військовою службовою особою влади та повноважень". Зауважимо, що її санкція передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.
"Я не боюся, і піду до кінця, заради справедливості", – підкреслив Журавель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
сержант Ярослав Журавель, командир відділення розвідувального взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти загинув у результаті обстрілу 13 липня біля н. п. Зайцеве на Донбасі.
Російські окупаційні війська вчинили підступно, розстрілявши евакуаційну групу на Донбасі, в яку входив сержант. Він загинув під час спроби евакуації тіла свого командира Дмитра Красногрудя.
З Ярославом Журавлем попрощалися на Дніпропетровщині, у нього залишилися батьки, дружина, двоє дітей. Цього року герою виповнилося б 40 років.