Батьки заявили про побиття солдата до смерті у військовій частині під Києвом

Під Києвом у військовій частині 3027 Національної гвардії України, яка розташована в місті Вишгороді, помер солдат, батьки заявили про побиття.

Про це повідомила ТСН.ua. За інформацією батьків військовослужбовців, хлопця змусили віджиматися, а потім інший військовий "ударив його ногою в груди, після чого в солдата обірвався тромб, і він помер".

Померлий служив усього три місяці, а той, хто над ним познущався, був на службі вже рік. Батьки стверджують, що такі нестатутні відносини в цій військовій частині відбуваються регулярно.

У командуванні журналістам смерть бійця підтвердили й заявили, що нині ведеться слідство.

"Так, справді 3 жовтня помер військовослужбовець. Зараз Військова прокуратура і ДБР проводять слідство. Я не маю права давати більше коментарів щодо цього. Слідство триває. Взаємозв'язок між причинами і наслідками встановить слідство", – сказав в. о. командира військової частини Ігор Юрченко.

Зі свого боку у Військовій прокуратурі повідомили, що вони не займаються такими справами.

"У Військової спеціалізованої прокуратури торік відібрали слідчу функцію, тому вам потрібно звертатися до ДБР", – пояснив прессекретар Військової прокуратури Центрального регіону України Андрій Кисельов.

Журналісти звернулися із запитом до ДБР, але відповідь поки не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дубні Рівненської області офіцер побив солдата-контрактника за запізнення на чергування, від отриманих травм той помер.