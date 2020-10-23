Аваков показав статистику масштабних порушень перед місцевими виборами в Україні

Глава МВС України Арсен Аваков підбив підсумки передвиборчої кампанії до місцевих органів влади.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що в суботу, 24 жовтня, буде день тиші, коли передвиборна агітація заборонена, передає пресслужба МВС.

Аваков підкреслив, що поліція разом із Центральною виборчою комісією та "Громадянською мережею "ОПОРА" реагували на всі звернення, які пов'язані з порушенням виборчого процесу.

"В Одесі за спробу організувати виборчу "сітку" затримано групу осіб, в тому числі – голову виборчої комісії. Під час слідчих дій вилучено майже 45 тисяч доларів США, які фігуранти, за даними слідства, планували використовувати для підкупу виборців", – розповів він .

Також ще одну "сітку" задокументували поліцейські Чернігівщини. Там під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації виявили списки виборців за схемою "десятників" і 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад п'ять тисяч осіб.

"Загалом Нацполіцією відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійснювання виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців. По кожному з них буде здійснено розслідування та дано правову оцінку.", – акцентував Аваков.

Міністр додав, що поліція та всі підрозділи МВС в черговий раз довели свою рівновіддаленість від усіх політичних сил. Аваков попередив, що кандидати та члени виборчкомів не порушували закон.

"Жодна партія, жоден кандидат не отримують ніяких преференцій, але кожен отримує забезпечення і захист своїх прав ... Попереду відповідальні етапи – голосування і визначення результатів. Тому ще раз звертаюся до кандидатів і виборчих штабів – навіть не намагайтеся вдатися до вкидань, "каруселей", підвозу виборців і інших брудних схем", – сказав він.

Аваков повідомив, що до забезпечення громадської безпеки та порядку під час виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ході виборчої кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень.