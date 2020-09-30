Аваков і Геращенко вирушили до Мілана підтримати нацгвардійця Марківа
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко вирушили до Мілана для підтримки бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.
Про це повідомили в Telegram-каналі МВС. Апеляційний процес у Мілані у справі Марківа продовжиться 1 жовтня.
Міністр також зустрівся з рідними і захисниками нацгвардійця.
"У Мілані з мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук і нашою командою готуємося до завтрашнього засідання щодо апеляції у справі гвардійця. Суд повинен вирішити чи залучати матеріали української сторони до справи! Очікуємо на справедливе рішення", – повідомив Аваков.
Захист Марківа просить долучити матеріали розслідування МВС як новий доказ, а також провести огляд місцевості і допитати інших свідків.
Також вони мають намір як доказ долучити фільм "Не в тому місці, не в той час" – спільне розслідування на місці події українських і італійських журналістів у справі Марківа.
Зі свого боку Геращенко в Facebook додав, що Україна боротиметься за справедливий виправдувальний вирок у справі Марківа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження українського нацгвардійця.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 29 вересня в Італії відбудеться апеляційне оскарження вироку Марківу.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня було надано вагомі докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа.
Україна провела низку експертиз, які доводять невинність бійця Нацгвардії Віталія Марківа, який відбуває покарання в Італії за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі і його перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.