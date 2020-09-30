Аваков і Геращенко вирушили до Мілана підтримати нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і його заступник Антон Геращенко вирушили до Мілана для підтримки бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це повідомили в Telegram-каналі МВС. Апеляційний процес у Мілані у справі Марківа продовжиться 1 жовтня.

Міністр також зустрівся з рідними і захисниками нацгвардійця.

"У Мілані з мамою Віталія Марківа Оксаною Максимчук і нашою командою готуємося до завтрашнього засідання щодо апеляції у справі гвардійця. Суд повинен вирішити чи залучати матеріали української сторони до справи! Очікуємо на справедливе рішення", – повідомив Аваков.

Захист Марківа просить долучити матеріали розслідування МВС як новий доказ, а також провести огляд місцевості і допитати інших свідків.

Також вони мають намір як доказ долучити фільм "Не в тому місці, не в той час" – спільне розслідування на місці події українських і італійських журналістів у справі Марківа.

Зі свого боку Геращенко в Facebook додав, що Україна боротиметься за справедливий виправдувальний вирок у справі Марківа.

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