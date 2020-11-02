Антикорупційний суд закрив першу справу після рішення КС щодо декларацій

Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав доходи в декларації. Це стало наслідком рішенням КСУ про скасування антикорупційної реформи.

Про це повідомив Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі. Бриль не вказав у декларації чотири автомобілі Mercedes і один Land Rover.

Крім того, не вказано в декларації чиновника і два елінги (місце для парковки катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки.

Також було встановлено, що з річним доходом в $10 000 доларів Бриль із сім'єю по кілька разів на рік відвідував закордонні країни: Грецію, Італію, Туреччину, Францію, Ізраїль. Там вони зупинялися в дорогих готелях.

"На жаль, в Антикорсуду немає вибору. Ганебне рішення Конституційного Суду прирекло такі справи, адже визнання кримінальної відповідальності за такі дії неконституційними автоматично означає закриття справ", – сказано в повідомленні.

Антикорупційний суд закрив справу Бриля Telegram Zero Corruption

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.