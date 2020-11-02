Антикорупційний суд закрив першу справу після рішення КС щодо декларацій

Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав доходи в декларації. Це стало наслідком рішенням КСУ про скасування антикорупційної реформи.

Про це повідомив Центр протидії корупції у своєму Telegram-каналі. Бриль не вказав у декларації чотири автомобілі Mercedes і один Land Rover.

Крім того, не вказано в декларації чиновника і два елінги (місце для парковки катерів) в Криму, паркомісця, квартири, земельні ділянки.

Також було встановлено, що з річним доходом в $10 000 доларів Бриль із сім'єю по кілька разів на рік відвідував закордонні країни: Грецію, Італію, Туреччину, Францію, Ізраїль. Там вони зупинялися в дорогих готелях.

"На жаль, в Антикорсуду немає вибору. Ганебне рішення Конституційного Суду прирекло такі справи, адже визнання кримінальної відповідальності за такі дії неконституційними автоматично означає закриття справ", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.