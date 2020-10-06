Ан-26 не просив про посадку одночасно з літаком сина командувача, – спікер ВПС

У пресслужбі ВВС спростували інформацію про те, що в той час, як літак Ан-26 просив про посадку, пріоритет дали літаку із сином командувача Сергія Дроздова.

Так у коментарі виданню PalvovskyNews прессекретар командування Юрій Ігнат заявив, що Ан-26 не просив про посадку тоді, як перший літак сідав.

За його словами, у цей час Ан-26 був на траверсі, тобто посередині смуги, і летів у зовсім іншому напрямку. За словами спікера Повітряних сил, Ан-26 необхідно було здійснити ще 2 розвороти і наздогнати той літак, який сідав.

"Між ними було 20 кілометрів. Цього було достатньо, щоб перший літак сів і вирулив зі смуги. Жодної переваги літаку ніхто не давав", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер припустив, що люди, які відповідали за посадку літака Ан-26, відповіли пілоту, який запросив посадку тільки через хвилину, надавши пріоритет іншому борту. На ньому нібито знаходився син командувача ПС Сергія Дроздова.

Дроздов, зі свого боку, підтвердив, що його син дійсно був на борту літака, що сів. Водночас він уточнив, що Ан-26 із несправностями ще мав виконати розворот і зайти на посадку. Командувач додав, що особисто не давав жодних вказівок керівнику польоту. Також він зазначив, що пріоритет віддається літаку з поломками, якщо є запит на екстрену посадку, якого з борту Ан-26 не було.

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