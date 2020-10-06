Ан-26 не просив про посадку одночасно з літаком сина командувача, – спікер ВПС
Коли літак із сином командувача ВПС просив про посадку, Ан-26 знаходився тільки посередині смуги
Він летів в іншому напрямку і мав ще двічі розвернутися
Між ними було 20 кілометрів – цього достатньо, щоб перший літак сів і вирулив зі смуги
У пресслужбі ВВС спростували інформацію про те, що в той час, як літак Ан-26 просив про посадку, пріоритет дали літаку із сином командувача Сергія Дроздова.
Так у коментарі виданню PalvovskyNews прессекретар командування Юрій Ігнат заявив, що Ан-26 не просив про посадку тоді, як перший літак сідав.
За його словами, у цей час Ан-26 був на траверсі, тобто посередині смуги, і летів у зовсім іншому напрямку. За словами спікера Повітряних сил, Ан-26 необхідно було здійснити ще 2 розвороти і наздогнати той літак, який сідав.
"Між ними було 20 кілометрів. Цього було достатньо, щоб перший літак сів і вирулив зі смуги. Жодної переваги літаку ніхто не давав", – сказав Ігнат.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер припустив, що люди, які відповідали за посадку літака Ан-26, відповіли пілоту, який запросив посадку тільки через хвилину, надавши пріоритет іншому борту. На ньому нібито знаходився син командувача ПС Сергія Дроздова.
Дроздов, зі свого боку, підтвердив, що його син дійсно був на борту літака, що сів. Водночас він уточнив, що Ан-26 із несправностями ще мав виконати розворот і зайти на посадку. Командувач додав, що особисто не давав жодних вказівок керівнику польоту. Також він зазначив, що пріоритет віддається літаку з поломками, якщо є запит на екстрену посадку, якого з борту Ан-26 не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився, коли заходив на посадку.
Унаслідок 25 осіб загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Харківський університет Повітряних сил імені Кожедуба опублікував детальний список загиблих в авіакатастрофі.
Зі свого боку, працівники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака.
З'ясувалося, що в лівого двигуна Ан-26 було перевищено термін служби.
Журналіст Юрій Бутусов у Facebook розповів детальну хронологію польоту Ан-26 і підготовки до нього.
Пізніше з'явилося відео останніх секунд трагічно обірваного польоту.
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака в Чугуєві.
Також місце аварії Ан-26 показали з висоти пташиного польоту.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету міністрів і правоохоронних органів щодо авіакатастрофи. Він порушив питання виплат сім'ям загиблих.