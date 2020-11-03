"АМПУ" за більш як чверть мільярда гривень орендувала два земкаравани в компанії-фігуранта кримінальних справ

Філія "Днопоглиблювальний флот" ДП "Адміністрація морських портів України" 27 жовтня за результатами тендеру орендувала в ТОВ "Собі" два земкаравани на 255,44 млн грн.

Про це з посиланням на систему "Прозорро" повідомляє портал "Наші гроші".

Два земкаравани зафрахтували для днопоглиблення на умовах тайм-чартеру на строк до кінця 2023 року, але не більше ніж на 730 діб із моменту передання без урахування простоїв.

Орендар забезпечуватиме паливо, а судновласник – мастильні матеріали, прісну воду, продовольство, заробітну плату, проживання екіпажу на березі та заміну його в портах, водолазне обстеження, зняття шламу і стоків, технічне обслуговування й запчастини.

Ціна переможної пропозиції була на 17% нижчою від очікуваної вартості закупівлі.

Столичний переможець "Собі" належить Анатолію Шалоплуту і Сергію Надєєву, а керує ним Ігор Мень. Надєєв раніше був помічником народних депутатів Віталія Хомутинніка (тоді Партія регіонів, потім – "Відродження") і Сергія Соболєва (тоді БЮТ, нині – "Батьківщина"), а Шалоплут – екснардепа-самовисуванця Василя Горбаля.

Компанія "Собі" фігурує в кількох справах поліції щодо незаконного видобутку піску.

У 2018 році КП "Київбудреконструкція" замовило в ТОВ "Гарантбуд" додаткові роботи на очисних спорудах Бортничів на 124,13 млн грн. Перевезення ґрунту подорожчало на третину, що пояснили зміною родовища з проєктного Гартівського на більш віддалене Копачівське. Спецдозвіл на добування суглинку й мергельної глини на Копачівському родовищі має "Собі". "Гарантбуд" відомий як субпідрядник ТОВ "Будівельна компанія "Адамант" з орбіти Максима Микитася на реконструкції парку Володимирська гірка.

На громадських слуханнях у селі Копачів фірму "Собі" представляла Катерина Піроська (у дівоцтві, можливо, Пелих), а заступником директора значився Олександр Фоменко.

Усього з 2008 року фірма отримала державних підрядів принаймні на 450,17 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ "Позитив-В", яке належить директору Сергію Сєдову з Вінниччини. У 2018 році воно здавало техніку в оренду "БК "Адамант" для реконструкції трамвайної лінії на вулиці Алматинській у Києві, тоді як "Гарантбуд" здавав йому офіс.