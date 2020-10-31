Airbus A321 розбився в Єгипті п'ять років тому: на борту були українці. Фото

Рівно п'ять років тому, 31 жовтня 2015 року, в Єгипті над Синайським півостровом розбився літак Airbus A321-231 російської авіакомпанії "Когалимавіа".

Всі 224 людини, які перебували на борту, загинули. Серед них було четверо громадян України. У річницю трагедії OBOZREVATEL згадує подробиці авіакатастрофи і про те, що стало її причиною.

Вранці в суботу, 31 жовтня 2015 року, авіалайнер Airbus A321 "Когалимавіа" виконував чартерний рейс Шарм-еш-Шейх – Санкт-Петербург. Через 23 хвилини після вильоту з ним пропав радіозв'язок і літак зник з радарів.

Пошукові групи уряду Єгипту виявили уламки літака біля міста Ель-Аріш. Всі 224 людини, що були на борту лайнера, – 217 пасажирів і 7 членів екіпажу – загинули.

Більшість пасажирів були жителями Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської і Псковської областей. Також на борту перебували четверо громадян України і один громадянин Білорусі.

На борту літака летіли 25 дітей. Наймолодшим пасажиром була 10-місячна Дарина Громова. Її фото, опубліковане багатьма ЗМІ, стало символом катастрофи.

За даними слідства, авіакатастрофу спричинив вибух у літаку. Згідно з однією з версій, бомбу в багажне відділення літака в аеропорту Шарм-ель-Шейха заклали терористи Ісламської Держави.

Так, у листопаді 2015 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що відповідальність за крах літака несе синайське відділення ІДІЛ, а в лютому 2016 року президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі визнав, що причиною аварії став теракт.

В авіакатастрофі загинули українці: 26-річний Володимир Сачук, 24-річна Лілія Мовчанова, 43-річна Ірина Усатова та її 16-річний син Кирило Уастов.

Кирило жив у Сєверодонецьку Луганської області з бабусею і дідусем, а його мама за три роки до трагедії переїхала до Санкт-Петербурга, де працювала майстром манікюру в місцевому салоні. Напередодні фатального вильоту Ірина Усатова в соцмережах написала: "Останній захід. Уранці літак".

Лілія Молчанова була родом із Сокирян Чернівецької області. Протягом останніх п'яти років вона жила в Росії, де вийшла заміж за петербуржця Владислава, працювала офіціанткою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса показала, що відбувається на борту літака під час падіння. Так, співробітниця приватної авіакомпанії опублікувала відеоролик, де наочно показала, як відбувається евакуація під час аварії.