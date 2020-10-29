Макрон звернувся до нації й мобілізував тисячі військових після терактів у Франції. Відео

Таша Адамович Розслідування 17:24, 29.10.2020 Оновлено: 17:42, 29.10.2020

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що у Франції пройде додаткова мобілізація після нападу ісламіста на людей у місцевій церкві.

Про це він сказав у Ніцці, де було скоєно напад. Відео виступу транслювалося Franceinfo.

Макрон назвав цифру від 3 до 7 тисяч солдатів, яких планується мобілізувати.

"Якщо на нас нападають, то це через наші цінності, наші цінності свободи та наше бажання не піддаватися терору", – зауважив він.

Також глава Франції повідомив, що в країні портрібно посилити охорону культових споруд, зокрема церкви, і посилити контроль безпеки в школах.

Макрон заявив про свою "підтримку католиків Франції".

"Уся нація стоїть поруч із нашими співгромадянами", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що чоловік, який напав із ножем на людей у базиліці Нотр-Дам у французькій Ніцці, кричав ісламістські гасла навіть тоді, коли йому надавали медичну допомогу після поранень.

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