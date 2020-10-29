На Київщині відкопали сумку з тілом зниклого чоловіка
У Бородянському районі відкопали тіло жителя Київської області Володимира Шуба.
Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, чоловік 1975 року народження пішов із дому ще 25 жовтня й не повернувся.
Оголошення про розшук було опубліковано в Telegram-каналі "Київ Оперативний". Востаннє чоловіка бачили живим в с. Берестянка на Київщині.
Під час проведених розшукових заходів попередньо встановлено, що чоловік випивав у компанії з малознайомими людьми. У нього виник конфлікт із раніше судимим за викрадення автомобіля чоловіком. Його забили до смерті, зв'язали, тіло помістили у велику сумку та закопали на глибину близько метра.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Миколаєві, на території мікрорайону Варварівка, виявили тіла двох чоловіків. В обох загиблих експерти виявили травми голови та інші тілесні ушкодження.