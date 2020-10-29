На Київщині відкопали тіло зниклого чоловіка

Таша Адамович
Таша Адамович
Розслідування
3,2 т.

  • Загиблого звали Володимир Шуб

  • Тіло знайшли в Бородянському районі

  • Попередньо, він помер насильницькою смертю

Володимира Шуба знайшли мертвим

У Бородянському районі відкопали тіло жителя Київської області Володимира Шуба.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела. Чоловік 1975 року народження пішов із дому ще 25 жовтня й не повернувся.

Оголошення про розшук було опубліковано в Telegram-каналі "Київ Оперативний". Востаннє чоловіка бачили живим у с. Берестянка на Київщині.

Чоловік пропав без безвісти 25 жовтня

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Миколаєві, на території мікрорайону Варварівка, виявили тіла двох чоловіків. В обох загиблих експерти виявили травми голови та інші тілесні ушкодження.

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