На Київщині відкопали тіло зниклого чоловіка

У Бородянському районі відкопали тіло жителя Київської області Володимира Шуба.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела. Чоловік 1975 року народження пішов із дому ще 25 жовтня й не повернувся.

Оголошення про розшук було опубліковано в Telegram-каналі "Київ Оперативний". Востаннє чоловіка бачили живим у с. Берестянка на Київщині.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Миколаєві, на території мікрорайону Варварівка, виявили тіла двох чоловіків. В обох загиблих експерти виявили травми голови та інші тілесні ушкодження.