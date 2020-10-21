Харків'янку, яка відрізала голову доньці, визнали неосудною

Obozrevatel Розслідування 10:18, 21.10.2020 Оновлено: 10:44, 21.10.2020

Жінку, яка вбила дочку і носила її відрізану голову в пакеті, суд визнав такою, що страждає хронічним психічним захворюванням.

На думку суддів, хвороба позбавила підозрювану можливості усвідомлювати свої дії, повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише харківська медіагрупа "Об'єктив".

За рішенням суду вбивцю примусово госпіталізують до психіатричного закладу із суворим режимом. Зараз Пьянову утримують у СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження – 30 днів.

За інформацією Чубенка, попереднє розслідування не встановило причетність інших осіб до цього злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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