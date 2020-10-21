Харків'янку, яка відрізала голову доньці, визнали неосудною

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Розслідування
6,2 т.

  • Трагедія відбулася в Харкові 30 квітня 2020 року

  • Тетяна Пьянова завдала своїй доньці Христині більш ніж 20 ударів ножем

  • Потім відрізала дівчинці голову

Мати вбила дочку в Харківській області

Жінку, яка вбила дочку і носила її відрізану голову в пакеті, суд визнав такою, що страждає хронічним психічним захворюванням.

На думку суддів, хвороба позбавила підозрювану можливості усвідомлювати свої дії, повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише харківська медіагрупа "Об'єктив".

За рішенням суду вбивцю примусово госпіталізують до психіатричного закладу із суворим режимом. Зараз Пьянову утримують у СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження – 30 днів.

За інформацією Чубенка, попереднє розслідування не встановило причетність інших осіб до цього злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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