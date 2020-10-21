Харків'янку, яка відрізала голову доньці, визнали неосудною
Трагедія відбулася в Харкові 30 квітня 2020 року
Тетяна Пьянова завдала своїй доньці Христині більш ніж 20 ударів ножем
Потім відрізала дівчинці голову
Жінку, яка вбила дочку і носила її відрізану голову в пакеті, суд визнав такою, що страждає хронічним психічним захворюванням.
На думку суддів, хвороба позбавила підозрювану можливості усвідомлювати свої дії, повідомив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, пише харківська медіагрупа "Об'єктив".
За рішенням суду вбивцю примусово госпіталізують до психіатричного закладу із суворим режимом. Зараз Пьянову утримують у СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження – 30 днів.
За інформацією Чубенка, попереднє розслідування не встановило причетність інших осіб до цього злочину.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
оголену жінку з пакетом, в якому лежала людська голова, затримали 30 квітня о 05:30 в Харкові.
При цьому вона кидалася на поліцейських. У гонитві брали участь чотири екіпажі поліції.
Виявилося, що в пакеті знаходилася голова дочки-підлітка неадекватної жінки. Обезголовлене тіло дівчинки виявив її дядько і заявив в поліцію.
Убивцею виявилася 38-річна жителька села Подвірки Тетяна Пьянова.
Дядько убитої дав свідчення поліції. Він розповів, що сім'я жила бідно, але жінка постійно працювала. Що стосується загиблої дитини, то дівчинка, як стверджує чоловік, завжди добре виглядала.
Вбивство шокувало сусідів сім'ї. За їхніми словами, жінка була осудною і від неї ніхто такого не очікував.