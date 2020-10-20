В авіакатастрофі розбився гендиректор головної російської вотчини Діда Мороза

Під час аварії вертольота у Вологодській області (Росія) загинув гендиректор АТ "Дід Мороз" – вотчини Діда Мороза у Великому Устюзі Олег Васильєв.

Про це заявив його заступник і виконавчий директор компанії Андрій Геркулесов у коментарі Telegram-каналу "Підйом".

Інформацію про катастрофу вертольота та загибель двох осіб також підтвердили в МНС Росії.

Разом із Васильєвим на борту перебувала дівчина 1993 року народження. Вона представляла компанію, яка разом з АТ "Дід Мороз" планувала розвивати туристичні льотні маршрути до вотчини Діда Мороза.

Як повідомив OBOZREVATEL, у США унаслідок зіткнення невеликого літака й вертольота в небі над штатом Нью-Джерсі загинули 9 осіб. Тіла загиблих витягли з річки Ґудзон.