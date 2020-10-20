Юристка Харківського ДСНС втопила авто в річці через кішку: подробиці резонансної ДТП

Причиною різкого маневру водійки автомобіля Kia Sorento, що впав у річку в центрі Харкова, могла стати кішка.

Дівчині, можливо, довелося різко змінити траєкторію руху, щоб не збити тварину, про це в коментарі "Суспільному" сказав прессекретар управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

За словами водійки кросовера, вона направила транспортний засіб у бік бордюру, після чого в автомобіля почався неконтрольований рух, а потім він впав у воду.

Алкотестер показав, що дівчина була твереза, уточнив прессекретар.

Автомобіль уже дістали з води, на водійку склали адмінпротокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспорту та елементів проїзної частини). Матеріали передано до суду.

Telegram-канал "Труха Харків" повідомив, що водійка потонулої автівки працює в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Січкар Анна Вікторівна є начальником юридичного сектора", – уточнили в повідомленні.

Як раніше повідомив OBOZREVATEL, 20 жовтня в Харкові дівчина на авто злетіла в річку. Епічні кадри вже охрестили "фото року", а на саму подію соцмережі відреагували численними мемами.