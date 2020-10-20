Юристка Харківського ДСНС втопила авто в річці через кішку: подробиці резонансної ДТП
ДТП сталася в Харкові 20 жовтня
Водійка потонулої автівки Анна Січкар працює в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Дівчина відбулася легким переляком
Причиною різкого маневру водійки автомобіля Kia Sorento, що впав у річку в центрі Харкова, могла стати кішка.
Дівчині, можливо, довелося різко змінити траєкторію руху, щоб не збити тварину, про це в коментарі "Суспільному" сказав прессекретар управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.
За словами водійки кросовера, вона направила транспортний засіб у бік бордюру, після чого в автомобіля почався неконтрольований рух, а потім він впав у воду.
Алкотестер показав, що дівчина була твереза, уточнив прессекретар.
Автомобіль уже дістали з води, на водійку склали адмінпротокол за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспорту та елементів проїзної частини). Матеріали передано до суду.
Telegram-канал "Труха Харків" повідомив, що водійка потонулої автівки працює в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Січкар Анна Вікторівна є начальником юридичного сектора", – уточнили в повідомленні.
Як раніше повідомив OBOZREVATEL, 20 жовтня в Харкові дівчина на авто злетіла в річку. Епічні кадри вже охрестили "фото року", а на саму подію соцмережі відреагували численними мемами.