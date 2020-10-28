В Одеській області під час пожежі загинули двоє дітей

В Одеській області пожежа в одноповерховому житловому будинку забрала життя двох дітей.

Трагедія сталася в селі Новокрасне Роздільнянського району, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Після прибуття до місця виклику рятувальники встановили, що відбулося загоряння кімнати житлового будинку на площі 30 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох дітей, без ознак життя (2 роки та 8 місяців)", – йдеться у повідомленні.

О 10:33 пожежу було локалізовано, до її ліквідації залучалися 4 рятувальники та одна одиниця основної пожежної техніки. Причина загоряння встановлюється.

Пожежа в Одесі забрала життя двох дітей dsns.gov.ua

Пожежа сталася у житловому будинку dsns.gov.ua

Як повідомив OBOZREVATEL, 26 жовтня в селі Ульянівка Дніпропетровської області горів приватний житловий будинок. Його 77-річна господиня загинула.