Волонтеры обратились в ООН, чтобы ускорить расследование "педофилии" в детдоме на Одесщине

Волонтеры обратились в комитет ООН по правам ребенка из-за того, что правоохранители якобы не расследуют уголовное производство о растлении несовершеннолетних против главного врача детского дома в Измаиле Одесской области Виктора Проценко.

Директор благотворительного фонда Дарья Касьянова на своей странице в Facebook предположила, что расследование пытаются "замять".

"Не исключаю, что дело пытаются прикрыть, это уже не первый случай. Я проинформировала об этом преступлении комитет ООН по правам ребенка. Надеюсь виновные будут наказаны", – отметила она.

В свою очередь активистка Зоя Мельник уточнила, что за время следствия, которое началось в августе, никому не сообщили о подозрении, а свидетелям "угрожают привлечением к уголовной ответственности по несуществующей статье о клевете".

"По информации из моих источников, до сих пор не назначена комиссионная экспертиза, результаты которой являются главным доказательством по делам о сексуальном насилии над детьми. И очевидно почему – ведь на комиссионной экспертизе присутствует ряд экспертов, а договориться с одним экспертом легче, чем со всеми", – отметила Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, главврача Измаильского дома ребенка Виктора Проценко сотрудники учреждения заподозрили в развращении минимум троих детей. Было открыто уголовное производство, а сам врач назвал обвинения ложью и провокацией.