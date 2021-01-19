Во время пожара в гостинице Одессы у мужчины обгорело 50% кожи, нужна пересадка
Одному из двоих пострадавших при пожаре в отеле Одессы понадобится пересадка кожи. Ведь у мужчины – 50% ожогов поверхности тела.
Об этом рассказал заведующий ожогового отделения Одесской городской клинической больницы №10 Александр Ставратий, передает УНИАН. Медик рассказал, что в учреждение были госпитализированы два пациента – 21-летний студент-иностранец и 47-летний украинец.
Оба пострадавших отравились продуктами горения и имеют ожог дыхательных путей. Впрочем, именно гражданин Украины получил более серьезные поражения. "Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в блоке интенсивной терапии", – рассказал Ставратий.
Напомним, 17 января на улице Посмитного в Одессе вспыхнул трехэтажный дом, где находился отель. По словам постояльцев заведения, причиной трагедии могли стать проблемы с электросетью. Ведь за несколько дней до ЧП ее чинили.
Сначала в помещении пожарные нашли тело одного человека. Впрочем впоследствии стало известно о второй жертве. Чтобы потушить огонь, пришлось привлечь 60 спасателей и 12 единиц техники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
это не первый случай с летальным пожаром в гостинице Одессы. Так, в ночь на 17 августа 2019 года вспыхнул "Токио Стар". В результате погибли 9 человек.
Среди жертв нашли молодую пару, которая держалась за руки.
Главными версиями трагедии тогда назвали нарушение правил безопасности и неосторожное использование огня гостями.
Еще один пожар в одесской гостинице случился 7 ноября 2019 года. Тогда горел "M1 Club Hotel" на берегу моря, недалеко от дельфинария Nemo.