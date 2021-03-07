В центре Одессы устроили стрельбу, пострадали три человека

В воскресенье, 7 марта, в центе Одессы молодые люди устроили стрельбу, в результате которой ранения получили три человека.

Инцидент произошел утром на улице Екатерининской. Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1 на сайте ГУПН в области.

Отмечается, что сначала между двумя компаниями молодых произошла драка. Во время нее один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия.

Непроникающие ранения получили трое граждан. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

По факту хулиганства в центе Одессы правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.

Участников инцидента забрали в отделение полиции для предоставления ими объяснений. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января возле бара в поселке Бородино на Одесщине области произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение.