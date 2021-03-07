В центре Одессы устроили стрельбу, пострадали три человека

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
2,8 т.
Стрельбы в Одессе

В воскресенье, 7 марта, в центе Одессы молодые люди устроили стрельбу, в результате которой ранения получили три человека.

Инцидент произошел утром на улице Екатерининской. Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1 на сайте ГУПН в области.

Отмечается, что сначала между двумя компаниями молодых произошла драка. Во время нее один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия.

Стрельба в Одессе

Непроникающие ранения получили трое граждан. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.

По факту хулиганства в центе Одессы правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса.

Непроникающие ранения получили три человека

Участников инцидента забрали в отделение полиции для предоставления ими объяснений. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Инцидент произошел на улице Екатерининской

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января возле бара в поселке Бородино на Одесщине области произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение.

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