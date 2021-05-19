В центре Одессы автобус провалился в яму. Фото с места происшествия

В центре Одессы маршрутный автобус №148 провалился в яму на дороге. Инцидент произошел 19 мая на перекрестке проспекта Александровского и улицы Бунина.

Об этом сообщает "Думская". По данным издание, обошлось без пострадавших (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Яма на месте обрушения дороги образовалась немного ранее. Отмечается, что возле люка просел асфальт.

По данным "Пушкинской", автобус провалился задним колесом, когда выезжал на маршрут. На данный момент, его уже достали из провала. Какое-то время проезд по улице Бунина был затруднен.

На месте работают сотрудники коммунальных предприятий "Городские дороги" и "Инфоксводоканала".

Напомним, что 14 марта в Киевской области маршрутка вылетела с дороги, а затем врезалась в билборд. Несколько человек пострадали в результате ДТП, однако обошлось без серьезных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вишневом взорвался маршрутный автобус. Пассажиров в салоне во время происшествия не было.