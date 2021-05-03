В популярном ресторане в Одессе вспыхнул пожар. Фото

В Одессе вспыхнул пожар в ресторане "Щастье", который расположен на первом этаже гостинницы "Пале Рояль" на ул. Ланжероновской, 10. В 20:10 огонь удалось локализовать.

По данным ГосЧС, он распространился на площади около 100 кв. м. в помещении ресторана, также взорвался газовый балон, сообщают "Новости Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Двое сотрудников заведения получили незначительное отравление дымом и были эвакуированы. Также спасатели эвакуировали шесть человек из соседнего здания.

Как сообщали в соцсетях очевидцы, загорелась летняя терраса ресторана, которая выходит в сквер Пале-Рояль возле Одесского оперного театра. Огонь быстро распространялся.

В результате возникло сильное задымление. Также очевидцы говорили, что из квартиры на втором этаже эвакуировали пожилую женщину, сообщает "Одесская Жизнь".

Как стало известно, пожар не угрожал театру, тем не менее, его экстренные службы были приведены в боевую готовность.

Напомним также, 30 апреля в Одессе произошел пожар в клиническом санатории имени Пирогова (Куяльник), во время которого пострадал мужчина с ограниченными физическими возможностями. Возгорание произошло в комнате на втором этаже. Там загорелся матрас одного из постояльцев.

А 13 апреля в Одессе вспыхнул пожар в жилом комплексе "Апельсин". Там на 24 этаже загорелось офисное помещение. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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