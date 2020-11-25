В Одесской области подросток остался без руки после взрыва

В Одесской области 17-летний парень подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Инцидент произошел на окраине поселка Сарата вечером 24 ноября, сообщается на сайте Нацполиции области.

В результате взрыва пострадавший частично лишился руки и получил осколочные ранения. Сейчас он находится в реанимации.

Правоохранители уточнили, что парень шел по полю, когда у него под ногами взорвался неизвестный предмет. Какой именно, устанавливают взрывотехники.

После того, как будут выяснены подробности происшествия, решится вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже подорвался сам.