В Одесской области подросток остался без руки после взрыва
В Одесской области 17-летний парень подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Инцидент произошел на окраине поселка Сарата вечером 24 ноября, сообщается на сайте Нацполиции области.
В результате взрыва пострадавший частично лишился руки и получил осколочные ранения. Сейчас он находится в реанимации.
Правоохранители уточнили, что парень шел по полю, когда у него под ногами взорвался неизвестный предмет. Какой именно, устанавливают взрывотехники.
После того, как будут выяснены подробности происшествия, решится вопрос о правовой квалификации происшествия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина бросил гранату в квартиру бывшей жены, а позже подорвался сам.