В Одесской области мальчик нашел повешенным 14-летнего брата

В Одесской области нашли повешенным 14-летнего подростка. Мальчика обнаружил в петле по месту жительства его младший брат.

Об этом сообщил Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области в понедельник, 12 октября.

Обстоятельства и причины суицида пока неизвестны. По данным полиции, семья подростка характеризуется положительно, родственники рассказали, что не замечали у мальчика намерений покончить с собой.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", – добавили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Тернополе в собственном доме нашли мертвой заместителя директора школы. В преступлении винили ее знакомого, который вскоре повесился.