В Одессе женщина подожгла здание Пенсионного фонда – СМИ

В Одессе пенсионерка подожгла двери областного управления Пенсионного фонда.

Как сообщает "Думская", происшествие случилось на Ришельевской улице. Старушка облила двери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

На место ЧП прибыла полиция, которой женщина объяснила свои действия тем, что недовольна маленькой пенсией. Также у нее изъяли бутылку с остатками горючего вещества.

Издание отмечает, что полицейские не сообщили, будут ли привлекать старушку к ответственности.

Напомним, что в Одессе произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Также в Одессе во время пожара на 5 этаже 20-этажной новостройки погиб человек.

Кроме того, на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв.

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