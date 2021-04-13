В Одессе загорелся 25-этажный ЖК: на дороге образовались пробки. Фото с места ЧП

В Одессе утром 13 апреля вспыхнул пожар в 25-этажном жилом комплексе "Апельсин" на улице Среднефонтанской, 35. Там на 24 этаже загорелось офисное помещение. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Правда, дым распространился остальными этажей, поэтому из здания пришлось эвакуировали всех людей, которые там находились. Кроме этого, из-за ЧП в этой части города на дорогах образовались пробки, сообщили местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области отметили, что информация о возгорании в многоэтажке поступила к ним в 07:11, а уже через час пожар был ликвидирован – на площади 60 кв. м. Спасатели совместно с правоохранителями эвакуировали 55 человек.

"Прибыв к месту вызова спасатели установили возгорание офисного помещения на 24-м этаже 25-ти этажного жилого дома. Подразделения работали по повышенному номеру вызова "Пожар 1 Бис". Спасатели локализовали пожар в 08:05 и ликвидировали его в 08:07. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении пожарных в Facebook.

Известно, что для тушения пожара от ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 спасателей с личного состава.

Тем временем очевидцы в соцсетях пишут, что в гидрантах не было воды и это немного усложнило работу пожарным.

"Пока они разматывали рукава, полицейские пробежали по всем этажам ЖК и эвакуировали людей по лестнице, так как из-за дыма там было очень тяжело дышать", – отметили они.

Из-за пожара в ЖК "Апельсин" по Среднефонтанской улице правоохранители не пускали автомобили в сторону многоэтажки и направляли через другие районы, поэтому там образовались огромные пробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Одессе взорвался газ в квартире трехэтажного дома. В результате ЧП умер один человек, еще двоих госпитализированы в состоянии средней тяжести.