В Одессе загорелась квартира с людьми, есть погибшие. Фото

В Одессе произошел пожар во время которого погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар возник в жилом доме в Приморском районе города по проспекту Небесной Сотни, 19.

По прибытию на место вызова спасатели обнаружили "возгорание домашнего имущества" в 3-х комнатной квартире на втором этаже жилого дома.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших 1964 г.р. и 1934 г.р. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 14 человек личного состава.

Напомним, что в Одессе во время пожара на 5 этаже 20-этажной новостройки погиб человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв.