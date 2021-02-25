В Одессе загорелась квартира с людьми, есть погибшие. Фото
В Одессе произошел пожар во время которого погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар возник в жилом доме в Приморском районе города по проспекту Небесной Сотни, 19.
По прибытию на место вызова спасатели обнаружили "возгорание домашнего имущества" в 3-х комнатной квартире на втором этаже жилого дома.
Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших 1964 г.р. и 1934 г.р. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Для ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 14 человек личного состава.
Напомним, что в Одессе во время пожара на 5 этаже 20-этажной новостройки погиб человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв.