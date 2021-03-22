В Одессе задержали посланника 'вора в законе' из России. Видео

В Одессе правоохранители задержали 32-летнего криминального авторитета. Мужчина родом из Закавказья в Украине был представителем и доверенным лицом "вора в законе" из России.

С сентября 2020 года он находился в розыске за то, что обворовал квартиру и украл наградное оружие у полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сотрудники миграционной полиции установили, где может скрываться злоумышленник. В ходе обыска они обнаружили улики, указывающие на его причастность к уголовным правонарушениям.

Криминального авторитета взяли под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. Также проверяется его причастность к ряду других преступлений.

Напомним, что 17 марта в Одессе правоохранители задержали "вора в законе" по кличке Мамука Хонский. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе окружной административный суд освободил от наказания "вора в законе" по кличке Коба Руставский. Такое решении судьи раскритиковал глава МВД Арсен Аваков.